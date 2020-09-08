08.09.2020 13:26

Вечером в дом пенсионерки ворвался грабитель

Работники полиции разоблачили в совершении грабежа несовершеннолетнего жителя Харькова.



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6 сентября в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от 65-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что в 21:20 в ее дом, расположенном на улице Чунихинской, забежал неизвестный. Злоумышленник завладел деньгами заявительницы в сумме 1500 гривен и скрылся.



В совершении преступления полицейские разоблачили 17-летнего харьковчанина.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.