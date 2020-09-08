Главная Новости Криминал и происшествия Вечером в дом пенсионерки ворвался грабитель
08.09.2020  13:26   

Вечером в дом пенсионерки ворвался грабитель

Работники полиции разоблачили в совершении грабежа несовершеннолетнего жителя Харькова.


// Facebook

6 сентября в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от 65-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что в 21:20 в ее дом, расположенном на улице Чунихинской, забежал неизвестный. Злоумышленник завладел деньгами заявительницы в сумме 1500 гривен и скрылся.

В совершении преступления полицейские разоблачили 17-летнего харьковчанина.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.09 Криминал и происшествия Мужчину ограбили в лифте на Салтовке 07.09 Криминал и происшествия Рецидивисту-грабителю, выбившему из жертвы больше миллиона долларов, объявили о подозрении (ФОТО) 03.09 Криминал и происшествия Разбойное нападение на офис предприятия — в Харькове объявили план «Перехват».
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 