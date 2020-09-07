Главная Новости Криминал и происшествия На знакомого с ножом: женщине грозит 15 лет за решеткой
07.09.2020  12:01   

На знакомого с ножом: женщине грозит 15 лет за решеткой

На Харьковщине полицейские разоблачили женщину, которая едва не убила своего знакомого.


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6 сентября в Купянский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что за медицинской помощью с проникающим ножевым ранением обратился 46-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что в тот день потерпевший находился в гостях у своей 44-летней знакомой. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленница ударила его ножом.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, нападение, полиция, харьков
 
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