07.09.2020 12:01

На знакомого с ножом: женщине грозит 15 лет за решеткой

На Харьковщине полицейские разоблачили женщину, которая едва не убила своего знакомого.



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6 сентября в Купянский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что за медицинской помощью с проникающим ножевым ранением обратился 46-летний мужчина.



Полицейские выяснили, что в тот день потерпевший находился в гостях у своей 44-летней знакомой. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленница ударила его ножом.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.



Следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.