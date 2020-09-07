На знакомого с ножом: женщине грозит 15 лет за решеткой

На Харьковщине полицейские разоблачили женщину, которая едва не убила своего знакомого.
6 сентября в Купянский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что за медицинской помощью с проникающим ножевым ранением обратился 46-летний мужчина.
Полицейские выяснили, что в тот день потерпевший находился в гостях у своей 44-летней знакомой. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленница ударила его ножом.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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