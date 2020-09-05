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05.09.2020  14:49   

Ночью в частном дворе взорвалась граната (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Холодногорском районе Харькова.


// hk.npu.gov.ua

5 сентября около 4:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В результате взрыва повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции.

В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, харьков, взрыв, полиция
 
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