05.09.2020 14:49

Ночью в частном дворе взорвалась граната (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Холодногорском районе Харькова.



// hk.npu.gov.ua

5 сентября около 4:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.



В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В результате взрыва повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции.



В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.



