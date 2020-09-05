Ночью в частном дворе взорвалась граната (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Холодногорском районе Харькова.
5 сентября около 4:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
В результате взрыва повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор.
По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции.
В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.
Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.
С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
влажность:
давление:
ветер: