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04.09.2020  17:49   

Роковой отдых: пропавший мужчина на белой Ниве найден мертвым (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция разыскала харьковчанина, около двух недель назад уехавшего из города на отдых и пропавшего без вести.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 45-летнего мужчины полицейские обнаружили в собственном автомобиле на территории лесного массива в Богодуховский районе.
 
Как сообщалось ранее, человек 14 августа уехал из дома и не вернулся.
 
К его поискам привлекли силы оперативников Управления уголовного розыска областного главка полиции, личного состава Краснокутского отделения полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 
 
К розыскным мероприятиям также подключились родственники без вести пропавшего гражданина, местное население и волонтеры.
 
4 сентября 2020 года участковый офицер Краснокутского отделения полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружил автомобиль «ВАЗ Нива», в котором находилось тело разыскиваемого мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
 
Для установления причины смерти тело направлено в морг.
 
 
 

Тэги:  пропал мужчина, найден мертвым, харьков
 
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