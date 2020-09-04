Роковой отдых: пропавший мужчина на белой Ниве найден мертвым (ФОТО, ВИДЕО)
Полиция разыскала харьковчанина, около двух недель назад уехавшего из города на отдых и пропавшего без вести.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 45-летнего мужчины полицейские обнаружили в собственном автомобиле на территории лесного массива в Богодуховский районе.
Как сообщалось ранее, человек 14 августа уехал из дома и не вернулся.
К его поискам привлекли силы оперативников Управления уголовного розыска областного главка полиции, личного состава Краснокутского отделения полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К розыскным мероприятиям также подключились родственники без вести пропавшего гражданина, местное население и волонтеры.
4 сентября 2020 года участковый офицер Краснокутского отделения полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружил автомобиль «ВАЗ Нива», в котором находилось тело разыскиваемого мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Для установления причины смерти тело направлено в морг.
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