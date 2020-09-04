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04.09.2020  12:03   

Взрыв на авторынке Барабашово: в полиции рассказали подробности

На территорию рынка ворвались 30 неизвестных в масках и устроили разбой.


://hk.npu.gov.ua

3 сентября в 02:50 на территорию рынка ворвались 30 неизвестных в масках и разгромили один из недостроенных магазинов.

После этого злоумышленники при помощи магнита прикрепили к трактору, принадлежащему "Харьковской розничной компании" "взрывпакет" с зарядом - около 100 грамм в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва трактор загорелся, но пожар был ликвидирован до приезда пожарных.

По данному факту открыто два уголовных производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Источник:   Вести
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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