Взрыв на авторынке Барабашово: в полиции рассказали подробности

На территорию рынка ворвались 30 неизвестных в масках и устроили разбой.
3 сентября в 02:50 на территорию рынка ворвались 30 неизвестных в масках и разгромили один из недостроенных магазинов.
После этого злоумышленники при помощи магнита прикрепили к трактору, принадлежащему "Харьковской розничной компании" "взрывпакет" с зарядом - около 100 грамм в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва трактор загорелся, но пожар был ликвидирован до приезда пожарных.
По данному факту открыто два уголовных производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
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В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
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