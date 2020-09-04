Оперативная информация по пожаров в экосистемах на территории Харьковской и Луганской областей

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала оперативные данные на 4 сентября 2020 года.
Харьковская область
2 сентября вблизи с. Воробьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Воробьевка, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек.
По состоянию на 7 ч. 4 сентября открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.
К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды).
Луганская область
По состоянию на 7 ч. 4 сентября продолжается тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах области (Новоайдарский район с. Лобачево, с. Лопаскино и Станично-Луганский район с. Болотенное), которые возникли 2 сентября.
Открытого огня не наблюдается, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.
К тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.
С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операции объединенных сил.
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