Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове осудили автобарыгу, который обокрал потенциального покупателя машины
02.09.2020  09:57   

В Харькове осудили автобарыгу, который обокрал потенциального покупателя машины

Изюмский горрайонный суд Харьковской области признал виновным местного жителя 1988 года рождения по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (умышленное тайное похищение чужого имущества).


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Установлено, что летом 2018 обвиняемый решил продать автомобиль ВАЗ-2109, о чем разместил объявление в интернете. 10 июля обвиняемый договорился с потерпевшим о встрече у мемориала "Кременец" города Изюм.

Пострадавший осмотрел автомобиль, но покупать отказался из-за неудовлетворительного состояния авто. После того, как обвиняемый скрылся с места встречи, потерпевший вспомнил, что оставил в автомобиле обвиняемого барсетку, в которой была значительная сумма денег, мобильный телефон и документы. Догнать злоумышленника не удалось, на звонки последний не отвечал, после чего выключил телефон.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, с обвиняемого взыскали в пользу потерпевшего материальный и моральный ущерб.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  полиция, кража, харьков, авто, комментарий
 
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