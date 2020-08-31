31.08.2020 19:33

Полмиллиона убытков по халатности: директору предприятия сообщили о подозрении (ФОТО)



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальнымо руководством Чугуевской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору коммунального предприятия - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Иван Ена, в ходе досудебного расследования установлено, что между коммунальным предприятием и подрядчиком, заключен договор о проведении капитального ремонта спортплощадки с искусственным покрытием в Волчанском районе Харьковской области.

Подрядчик внес в документацию заведомо недостоверные сведения, в частности щодо стоимости строительных материалов.

Директор КП, в свою очередь, являясь должностным лицом, не привлек инженера по техническому надзору, не проверил объем выполненных работ и их стоимость и подписал акт приемки выполненных строительных работ.

Таким образом, своими небрежными действиями директор КП причинила убытки государству на сумму почти 500 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляет Волчанский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.