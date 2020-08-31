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31.08.2020  19:33   

Полмиллиона убытков по халатности: директору предприятия сообщили о подозрении (ФОТО)


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальнымо руководством Чугуевской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору коммунального предприятия - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
 
Как рассказал и.  о.  руководителя местной прокуратуры Иван Ена, в ходе досудебного расследования установлено, что между коммунальным предприятием и подрядчиком, заключен договор о проведении капитального ремонта спортплощадки с искусственным покрытием в Волчанском районе Харьковской области.
 
Подрядчик внес в документацию заведомо недостоверные сведения, в частности щодо стоимости строительных материалов. 
 
Директор КП, в свою очередь, являясь должностным лицом, не привлек инженера по техническому надзору, не проверил объем выполненных работ и их стоимость и подписал акт приемки выполненных строительных работ. 
 
Таким образом, своими небрежными действиями директор КП причинила убытки государству на сумму почти 500 тыс.  грн.
 
Досудебное расследование осуществляет Волчанский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  халатность, афера, харьков
 
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