31.08.2020 19:33
Полмиллиона убытков по халатности: директору предприятия сообщили о подозрении (ФОТО)
//khar.gp.gov.ua
Под процессуальнымо руководством Чугуевской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору коммунального предприятия - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Иван Ена, в ходе досудебного расследования установлено, что между коммунальным предприятием и подрядчиком, заключен договор о проведении капитального ремонта спортплощадки с искусственным покрытием в Волчанском районе Харьковской области.
Подрядчик внес в документацию заведомо недостоверные сведения, в частности щодо стоимости строительных материалов.
Директор КП, в свою очередь, являясь должностным лицом, не привлек инженера по техническому надзору, не проверил объем выполненных работ и их стоимость и подписал акт приемки выполненных строительных работ.
Таким образом, своими небрежными действиями директор КП причинила убытки государству на сумму почти 500 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляет Волчанский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.