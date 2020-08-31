На Салтовке прямо на ходу вспыхнул 600-й Mercedes - тушили 2 наряда

31 августа в 08:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Mercedes-Benz S-600». Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля по улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 18-й и 5-й пожарных частей ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь около 1,5 кв
Одним пенным пожарным стволом в 8:42 пожар был локализован и в 08:52 полностью ликвидирован.
Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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