Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке прямо на ходу вспыхнул 600-й Mercedes - тушили 2 наряда
31.08.2020  10:55   

На Салтовке прямо на ходу вспыхнул 600-й Mercedes - тушили 2 наряда

31 августа в 08:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Mercedes-Benz S-600». Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля по улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.


://kh.dsns.gov.ua

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 18-й и 5-й пожарных частей ГСЧС на автоцистернах. 

На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь около 1,5 кв 

Одним пенным пожарным стволом в 8:42 пожар был локализован и в 08:52 полностью ликвидирован. 

Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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