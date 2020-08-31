31.08.2020 10:55

На Салтовке прямо на ходу вспыхнул 600-й Mercedes - тушили 2 наряда

31 августа в 08:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Mercedes-Benz S-600». Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля по улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.



://kh.dsns.gov.ua

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 18-й и 5-й пожарных частей ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь около 1,5 кв

Одним пенным пожарным стволом в 8:42 пожар был локализован и в 08:52 полностью ликвидирован.

Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.