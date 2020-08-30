30.08.2020 15:28

Стрельба под Харьковом: продолжается заседание суда (ФОТО)

Харьковская полиция обеспечивает правопорядок возле Киевского районного суда.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня, 30 августа 2020 года, в районном суде по улице Валентиновской проводится судебное заседание по избранию меры пресечения 7 лицам, причастным к нападению на автобус с людьми под Харьковом 27 августа 2020 года.

В настоящее время возле здания суда собралось около 100 человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.