Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба под Харьковом: продолжается заседание суда (ФОТО)
30.08.2020  15:28   

Стрельба под Харьковом: продолжается заседание суда (ФОТО)

Харьковская полиция обеспечивает правопорядок возле Киевского районного суда.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня, 30 августа 2020 года, в районном суде по улице Валентиновской проводится судебное заседание по избранию меры пресечения 7 лицам, причастным к нападению на автобус с людьми под Харьковом 27 августа 2020 года.
 
В настоящее время возле здания суда собралось около 100 человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.
 
Охрану публичного порядка осуществляют около 250 правоохранителей.
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, нападение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Стрельба под Харьковом: избрана мера пресечения всем задержанным 30.08 Криминал и происшествия Стрельба под Харьковом: избрана мера пресечения девяти задержанным 28.08 Криминал и происшествия В ближнем пригороде Харькова обстреляли 12-летнего ребенка
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 