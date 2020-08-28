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28.08.2020  13:14   

Под Валками на ходу загорелась легенда советского автопрома

Валковский район: во время движения на автодороге «Харьков-Киев-Довжанский» загорелся 50-летний автомобиль «ВАЗ 2103», на тушение которого спасателям понадобилось менее часа.


://kh.dsns.gov.ua

28 августа в 7:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на 418-м километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский», где во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ 2103», 1974 года выпуска.

На место происшествия немедленно прибыл дежурный подразделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 08:19 и ликвидировали ее в 08:44. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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