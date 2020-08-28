Пострадавшие во время нападения на автобус – в стабильном состоянии: комментарии медиков и силовиков (ВИДЕО)

Пациенты переведены в обычные палаты харковской неотложки.
Все четверо мужчин, которые 27 августа пострадали во время нападения на автобус под Харьковом, находятся в стабильном состоянии и переведены в обычные палаты. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главврача 4-й “неотложки” Андрея Соцкого.
Напомним, что 27 августа возле Люботина Харьковской области неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации. Четверо пассажиров получили телесные повреждения. Полиция задержала 14 нападавших.
Комментарий полиции с места происшествия первой предоставила начальница отдела коммуникаций ГУ НП в Харьковской области Елена Баранник.
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