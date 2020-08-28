Пострадавшие во время нападения на автобус – в стабильном состоянии: комментарии медиков и силовиков (ВИДЕО)

День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.