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28.08.2020  09:03   

Министр назвал «гастролерами» и нападавших и пострадавших при нападении на автобус под Харьковом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал злоумышленников, напавших на автобус с активистами ГО людьми «без мозгов», которые стреляли «в таких же».


://hk.npu.gov.ua

Соответствующее заявление чиновник сделал в своем Twitter.

"Зайки" в ряд - задержанные с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики", - пишет Аваков.

 

Тэги:  разбой, полиция, харьков, министр, аваков
 
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