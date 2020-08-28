Министр назвал «гастролерами» и нападавших и пострадавших при нападении на автобус под Харьковом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал злоумышленников, напавших на автобус с активистами ГО людьми «без мозгов», которые стреляли «в таких же».
Соответствующее заявление чиновник сделал в своем Twitter.
"Зайки" в ряд - задержанные с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики", - пишет Аваков.
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260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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