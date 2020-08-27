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27.08.2020  09:59   

На ХТЗ дотла сгорел новый элитный Ford raptor (ФОТО)

Гордость американского автопрома 2016 года выпуска загорелась утром 26 августа во дворе частника и пара отделений пожарных не успели ее спасти.


://kh.dsns.gov.ua

26 августа в 8:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Ford», который стоял во дворе частного домовладения по адресу: г.. Харьков, б-р И. Каркача, 105.

К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен автомобиль «Ford F-150» 2016 г.в. Кроме того, пламя от автомобиля перекинулось на пластиковую облицовку жилого дома. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 8:39 пожар был локализован, а в 09:41 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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