27.08.2020 09:28

На Холодной горе элитный внедорожник снес пешехода а во время оформления водители-зеваки устроили дубль (ВИДЕО)

По словам очевидцев, авария произошла вечером 26 августа на Полтавском шляхе, в районе станции метро "Холодная гора".



t.me/vekha

Пострадавший жив. На кадрах с места событий видно, что на Subaru, сбившей человека, отсутствуют номера.

На месте работала полиция.

Во время оформления ДТП грузовой автомобиль догнал водителя-зеваку прямо на месте проишествия. Таким образом для полицейских на адресе был дубль ДТП.

Официальная информация уточняется.