На Холодной горе элитный внедорожник снес пешехода а во время оформления водители-зеваки устроили дубль (ВИДЕО)

По словам очевидцев, авария произошла вечером 26 августа на Полтавском шляхе, в районе станции метро "Холодная гора".
Пострадавший жив. На кадрах с места событий видно, что на Subaru, сбившей человека, отсутствуют номера.
На месте работала полиция.
Во время оформления ДТП грузовой автомобиль догнал водителя-зеваку прямо на месте проишествия. Таким образом для полицейских на адресе был дубль ДТП.
Официальная информация уточняется.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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