Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной горе элитный внедорожник снес пешехода а во время оформления водители-зеваки устроили дубль (ВИДЕО)
27.08.2020  09:28   

На Холодной горе элитный внедорожник снес пешехода а во время оформления водители-зеваки устроили дубль (ВИДЕО)

По словам очевидцев, авария произошла вечером 26 августа на Полтавском шляхе, в районе станции метро "Холодная гора".


t.me/vekha

Пострадавший жив. На кадрах с места событий видно, что на Subaru, сбившей человека, отсутствуют номера.

На месте работала полиция.

Во время оформления ДТП грузовой автомобиль догнал водителя-зеваку прямо на месте проишествия. Таким образом для полицейских на адресе был дубль ДТП.

Официальная информация уточняется.

 

Источник:   ВЕХА
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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