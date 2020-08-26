Избил битой девушку и забрал рюкзак: полиция задержала подозреваемого

В Шевченковском районе злоумышленник напал на 20-летнюю харьковчанку и нанес ей несколько ударов битой.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции.
Как стало известно сегодня, девушка обратилась к правоохранителям вечером 24 августа. На улице Рязанской патрульные увидели мужчину, который подходил под описание нападавшего. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Силовики изъяли вещественные доказательства и задержали 41-летнего мужчину. Как выяснилось, фигурант ранее был судим. Ему объявили подозрение по статье 187 УК Украины ("разбой"). Сейчас решается вопрос об избрании предполагаемому злоумышленнику меры пресечения. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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