26.08.2020 12:34

Избил битой девушку и забрал рюкзак: полиция задержала подозреваемого

В Шевченковском районе злоумышленник напал на 20-летнюю харьковчанку и нанес ей несколько ударов битой.



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Пострадавшая получила телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции.

Как стало известно сегодня, девушка обратилась к правоохранителям вечером 24 августа. На улице Рязанской патрульные увидели мужчину, который подходил под описание нападавшего. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Силовики изъяли вещественные доказательства и задержали 41-летнего мужчину. Как выяснилось, фигурант ранее был судим. Ему объявили подозрение по статье 187 УК Украины ("разбой"). Сейчас решается вопрос об избрании предполагаемому злоумышленнику меры пресечения. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.