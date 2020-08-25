25.08.2020 11:43

НБУ займется «воспитанием» коллекторов

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.



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Об этом первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора, передает пресс служба регулятора.

По ее словам, существует определенная неурегулированность в законодательстве самой сути и правил коллекторской работы. Кроме того, Нацбанк за месяц получил 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний, по итогам их рассмотрения были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов требований законодательства.

Заместитель председателя НБУ сообщила, что сейчас готовится проект закона, который урегулирует деятельность коллекторских компаний.

"В этом проект закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником ... В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний", - отметила Рожкова .

Она уточнила, что появление Реестр коллекторских компаний станет одной из ключевых запланированных изменений для рынка. В нем будут систематизированы перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из Реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с выключенной учреждением.

Кроме того, владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течение года.

Рожкова подчеркнула, что исключение из Реестра является одной из запланированных мер воздействия НБУ в ответ на незаконные коллекторские действия, к которой регулятор может прибегнуть в случае, если участник рынка не реагирует на письменные требования и штрафные санкции за нарушение требований законодательства при взаимодействии с должником.

Национальный банк также установит дополнительные требования по этического поведения по отношению к должнику для кредиторов, в том числе в части контроля действий привлеченных коллекторских компаний и рекомендации по устранению нарушений. Также будут описаны подходы к взаимодействию коллекторских компаний с должниками.

В этом контексте уже в ближайшее время НБУ планирует разработать методические рекомендации по этического поведения при осуществлении коллекторской деятельности.