Шевченковский район: во время пожара на балконе жилой пятиэтажки спасатели эвакуировали мужчину

Длинные выходные завершились 24 августа в 20:52 эпическим пожаром со счастливым спасением - по сведениям харьковчан та же квартира уже горела в 2012 году.
24 августа в 20:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе квартиры пятого этажа 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Культуры, 18.
К месту происшествия сразу прибыли 4 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент их прибытия огнем были охвачены облицовки балкона и домашние вещи на площади около 5 кв.м. Во время ликвидации пожара с задымленной квартиры пожарные эвакуировали мужчину.
В 21:09 пожар был локализован, а в 23:04 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Квартира горит не первый раз. В ночь на 1 мая 2012 года там уже был масштабный пожар, с резвльтатами которого долго боролись, а жителей соседних квартир временно отселялли.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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