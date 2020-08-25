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25.08.2020  09:15   

Шевченковский район: во время пожара на балконе жилой пятиэтажки спасатели эвакуировали мужчину

Длинные выходные завершились 24 августа в 20:52 эпическим пожаром со счастливым спасением - по сведениям харьковчан та же квартира уже горела в 2012 году.


://kh.dsns.gov.ua

24 августа в 20:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе квартиры пятого этажа 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Культуры, 18.

К месту происшествия сразу прибыли 4 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент их прибытия огнем были охвачены облицовки балкона и домашние вещи на площади около 5 кв.м. Во время ликвидации пожара с задымленной квартиры пожарные эвакуировали мужчину.

В 21:09 пожар был локализован, а в 23:04 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Квартира горит не первый раз. В ночь на 1 мая 2012 года там уже был масштабный пожар, с резвльтатами которого долго боролись, а жителей соседних квартир  временно отселялли.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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