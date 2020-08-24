Пьяное ДТП: легковушки разбились на трассе (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в Песочине - авария.
Здесь пьяный, не стоявший на ногах водила догнал легковушку.
Подробностей о пострадавших пока нет.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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