Пьяное ДТП: легковушки разбились на трассе (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп на сегодня, 23 августа. Весам - отпустить сомнения, Водолеям - восполнить энергию на природе 23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 августа В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.