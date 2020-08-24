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24.08.2020  10:35   

Пьяное ДТП: легковушки разбились на трассе (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в Песочине - авария.

Здесь пьяный, не стоявший на ногах водила догнал легковушку.

Подробностей о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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