Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова подросток хотел перерезать горло 47 летней соседке
23.08.2020  10:52   

В пригороде Харькова подросток хотел перерезать горло 47 летней соседке

По данному факту возбуждено уголовное производство, мотивы поступка парня и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.


://hk.npu.gov.ua

Утром 21 августа в Люботинськое отделения полиции обратилась 47-летняя жительница поселка Манченки Харьковского района. 

Женщина заявила, что несовершеннолетний сосед по неизвестным причинам нанес ей удар ножом в шею.

В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что в то утро 15-летний подросток взял дома кухонный нож и пошел на улицу. Двигаясь вдоль поля он увидел свою соседку и последовал за ней. 

Через некоторое время несовершеннолетний ударил женщину по ноге, в результате чего она упала. После этого парень нанес потерпевшей удар ножом в шею и скрылся.

Вещественное доказательство изъято.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, арест, харьков, нож, удар
 
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