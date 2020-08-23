В пригороде Харькова подросток хотел перерезать горло 47 летней соседке

По данному факту возбуждено уголовное производство, мотивы поступка парня и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
Утром 21 августа в Люботинськое отделения полиции обратилась 47-летняя жительница поселка Манченки Харьковского района.
Женщина заявила, что несовершеннолетний сосед по неизвестным причинам нанес ей удар ножом в шею.
В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что в то утро 15-летний подросток взял дома кухонный нож и пошел на улицу. Двигаясь вдоль поля он увидел свою соседку и последовал за ней.
Через некоторое время несовершеннолетний ударил женщину по ноге, в результате чего она упала. После этого парень нанес потерпевшей удар ножом в шею и скрылся.
Вещественное доказательство изъято.
Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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