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21.08.2020  14:31   

Конфликт на Юбилейном: открыто уголовное дело

Харьковская полиция пресекла противоправные действия во время проведения коммунальным предприятием геодезических работ.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, Коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» Харьковского городского совета, начиная с апреля 2020 года, неоднократно пыталось провести геодезические работы на участке по проспекту Юбилейному в Московском районе Харькова.
 
Однако сторонники ПАО «Концерн АВЭК и Ко» препятствовали осуществлению этих работ. Очередная попытка вмешательства в работу коммунального предприятия состоялась 20 августа 2020 года.
 
Полицейские Главного управления Национальной полиции в Харьковской области прекратили самоуправные действия сторонников ПАО и обеспечили доступ специального автомобиля к земельному участку для проведения геодезических работ, которые были выполнены в течение трех часов.
 
По факту препятствования осуществления данных работ полиция начала досудебное расследование по предварительной правовой квалификации - ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
 
Главное управление Национальной полиции в Харьковской области предупреждает граждан, что будет пресекать любые противоправные действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов местного самоуправления, принимать предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения публичной безопасности и порядка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  конфликт, барабашово, харьков, дорога, горсовет
 
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