21.08.2020 14:31

Конфликт на Юбилейном: открыто уголовное дело

Харьковская полиция пресекла противоправные действия во время проведения коммунальным предприятием геодезических работ.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, Коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» Харьковского городского совета, начиная с апреля 2020 года, неоднократно пыталось провести геодезические работы на участке по проспекту Юбилейному в Московском районе Харькова.

Однако сторонники ПАО «Концерн АВЭК и Ко» препятствовали осуществлению этих работ. Очередная попытка вмешательства в работу коммунального предприятия состоялась 20 августа 2020 года.

Полицейские Главного управления Национальной полиции в Харьковской области прекратили самоуправные действия сторонников ПАО и обеспечили доступ специального автомобиля к земельному участку для проведения геодезических работ, которые были выполнены в течение трех часов.

По факту препятствования осуществления данных работ полиция начала досудебное расследование по предварительной правовой квалификации - ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области предупреждает граждан, что будет пресекать любые противоправные действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов местного самоуправления, принимать предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения публичной безопасности и порядка.