20.08.2020 14:59

Афера на миллиарды: сговор ради нефти на аукционе

Прокуратура требует признать недействительными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами, стоимость которых оценивается в более чем 8 млрд грн.



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Дергачевская местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с иском о признании незаконными и отмене протокола проведения аукциона, признании недействительными договоров купли-продажи специального разрешения на пользование недрами и соглашения о условиях пользования недрами, стоимость которых оценивается в более чем 8 млрд грн.

Местной прокуратурой установлено, что госслужбой геологии и недр Украины в 2016 году проведен аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами. Балансовые запасы земельного участка площадью более 2,5 тыс. га составляют почти 1500000000 м3 газа и свыше 320 тыс. тонн нефти.

По результатам аукциона предприятию-победителю выдано специальное разрешение на пользование недрами и заключено соглашение о условиях пользования ими.

В последующем решении Антимонопольного комитета Украины действия предприятий-участников аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами признано антиконкурентными. Также комитет заявил,что в ходе аукциона допущен сговор участников с целью искажения его результатов.

Не согласившись с вышеуказанным решением, предприятие обжаловало его в порядке хозяйственного судопроизводства.

По результатам судебного рассмотрения постановлением Верховного Суда решение Антимонопольного комитета Украины признано законным. Это стало основанием для обращения местной прокуратуры в суд с соответствующей иском.

В случае удовлетворения иска в ведение государства будут возвращены указанные природные ресурсы, что даст возможность в дальнейшем провести прозрачный аукцион по продаже специального разрешения на их использование.