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20.08.2020  14:59   

Афера на миллиарды: сговор ради нефти на аукционе

Прокуратура требует признать недействительными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами, стоимость которых оценивается в более чем 8 млрд грн.


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Дергачевская местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с иском о признании незаконными и отмене протокола проведения аукциона, признании недействительными договоров купли-продажи специального разрешения на пользование недрами и соглашения о условиях пользования недрами, стоимость которых оценивается в более чем 8 млрд грн.
 
Местной прокуратурой установлено, что госслужбой геологии и недр Украины в 2016 году проведен аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами.  Балансовые запасы земельного участка площадью более 2,5 тыс.  га составляют почти 1500000000 м3 газа и свыше 320 тыс.  тонн нефти.
 
По результатам аукциона предприятию-победителю выдано специальное разрешение на пользование недрами и заключено соглашение о условиях пользования ими.
 
В последующем решении Антимонопольного комитета Украины действия предприятий-участников аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами признано антиконкурентными. Также комитет заявил,что в ходе аукциона допущен сговор участников с целью искажения его результатов.
 
Не согласившись с вышеуказанным решением, предприятие обжаловало его в порядке хозяйственного судопроизводства. 
 
По результатам судебного рассмотрения постановлением Верховного Суда решение Антимонопольного комитета Украины признано законным.  Это стало основанием для обращения местной прокуратуры в суд с соответствующей иском.
 
В случае удовлетворения иска в ведение государства будут возвращены указанные природные ресурсы, что даст возможность в дальнейшем провести прозрачный аукцион по продаже специального разрешения на их использование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, нефть
 
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