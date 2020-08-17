17.08.2020 19:48

Угнал покататься и въехал в столб: подростка задержали копы

На Харьковщине полицейские разоблачили несовершеннолетнего в угоне автомобиля.



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Как сообщает ГУ Нацполиции утром 16 августа 2020 года в Шевченковский райотдел обратился житель села Богодаровка и сообщил, что ночью неизвестный незаконно завладел его автомобилем "ВАЗ-21104", который он оставил возле домовладения.

Уже через несколько часов по совершение уголовного правонарушения сотрудники Шевченковского отделения полиции разоблачили несовершеннолетнего местного жителя.

Автомобиль со следами ДТП правоохранители обнаружили у местного пруда и поместили на площадке для изъятого автотранспорта.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладению транспортным средством) уголовного кодекса Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.