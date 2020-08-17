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17.08.2020  19:48   

Угнал покататься и въехал в столб: подростка задержали копы

На Харьковщине полицейские разоблачили несовершеннолетнего в угоне автомобиля.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции утром 16 августа 2020 года в Шевченковский райотдел обратился житель села Богодаровка и сообщил, что ночью неизвестный незаконно завладел его автомобилем "ВАЗ-21104", который он оставил возле домовладения.
 
Уже через несколько часов по совершение уголовного правонарушения сотрудники Шевченковского отделения полиции разоблачили несовершеннолетнего местного жителя. 
 
Автомобиль со следами ДТП правоохранители обнаружили у местного пруда и поместили на площадке для изъятого автотранспорта.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  289 (незаконное завладению транспортным средством) уголовного кодекса Украины. 
 
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон, врезался в столб, харьков
 
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