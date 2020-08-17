Главная Новости Криминал и происшествия На Шевченко размозжило легковушку: подробности
17.08.2020  13:31   

На Шевченко размозжило легковушку: подробности

Водитель автомобиля Opel не справился с управлением: вылетел на травайные пути и врезался в электроопору.


Фото: Патрульна поліція Харківської області

Как сообщили в полиции, ДТП случилось 17 августа в 5:00 на улице Шевченко, 261 в Харькове.

Медики госпитализировали водителя в больницу.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Криминал и происшествия На Харьковщине водитель легковушки задавил насмерть 71-летнего велосипедиста 17.08 Криминал и происшествия Под Харьковом произошло массовое ДТП: Разбились четыре машины 16.08 Криминал и происшествия Дергачевский район: во время движения загорелся моторный отсек легковушки
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 