16.08.2020 12:52

Дергачевский район: во время движения загорелся моторный отсек легковушки

Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2006 года выпуска).



://kh.dsns.gov.ua

15 августа в 08:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в г. Дергачи на ул. Лозовской. Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2006 года выпуска).

К месту вызова немедленно отправилось отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.

Подав пожарный ствол на тушение, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 08:26 и ликвидировали его в 8:34.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.