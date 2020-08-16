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16.08.2020  12:52   

Дергачевский район: во время движения загорелся моторный отсек легковушки

Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2006 года выпуска).


://kh.dsns.gov.ua

15 августа в 08:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в г. Дергачи на ул. Лозовской. Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2006 года выпуска).

К месту вызова немедленно отправилось отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.

Подав пожарный ствол на тушение, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 08:26 и ликвидировали его в 8:34.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пожар, авто
 
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