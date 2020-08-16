Дергачевский район: во время движения загорелся моторный отсек легковушки

Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2006 года выпуска).
15 августа в 08:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в г. Дергачи на ул. Лозовской. Во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2006 года выпуска).
К месту вызова немедленно отправилось отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.
Подав пожарный ствол на тушение, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 08:26 и ликвидировали его в 8:34.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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