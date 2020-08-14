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14.08.2020  15:56   

В Харькове мать отказалась от двоих детей (ФОТО)

Дети ждут решения органов опеки в областном больнице.


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На днях в Киевский отдел полиции поступило сообщение из службы по делам детей о том, что женщина ромской  национальности отказывается от воспитания своего двухлетнего сына и годовалой дочери.

На место происшествия выезжала мобильная группа противодействия домашнему насильству.

Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и составлены акты изъятия детей.

Девочку и мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницы. Сейчас детям ничего не угрожает.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дети, отказ, полиция, харьков
 
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