14.08.2020 15:56

В Харькове мать отказалась от двоих детей (ФОТО)

Дети ждут решения органов опеки в областном больнице.



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На днях в Киевский отдел полиции поступило сообщение из службы по делам детей о том, что женщина ромской национальности отказывается от воспитания своего двухлетнего сына и годовалой дочери.



На место происшествия выезжала мобильная группа противодействия домашнему насильству.

Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и составлены акты изъятия детей.

Девочку и мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницы. Сейчас детям ничего не угрожает.