В Харькове мать отказалась от двоих детей (ФОТО)

Дети ждут решения органов опеки в областном больнице.
На днях в Киевский отдел полиции поступило сообщение из службы по делам детей о том, что женщина ромской национальности отказывается от воспитания своего двухлетнего сына и годовалой дочери.
На место происшествия выезжала мобильная группа противодействия домашнему насильству.
Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и составлены акты изъятия детей.
Девочку и мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницы. Сейчас детям ничего не угрожает.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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