Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: тройной паровозик во главе с цистерной (ФОТО)
14.08.2020  14:19   

ДТП: тройной паровозик во главе с цистерной (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Новых Домах - авария.

В тройное ДТП попали цистерна и две легковушки.

Авто организовали паровозик в районе Дворца Спорта.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, паровозик
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.08 Криминал и происшествия На Ботсаду сбили пешехода: подробности от полиции (ФОТО) 13.08 Криминал и происшествия Сбита девушка на пешеходном переходе - видео момента аварии (ФОТО, ВИДЕО) 13.08 Криминал и происшествия Внимание, разыскиваются очевидцы ДТП: сбили женщину-пешехода (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 