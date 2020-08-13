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13.08.2020  15:41   

ДТП: авария на рельсах перекрыла движение (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Московском проспекте - ДТП.

В районе Велозаводского моста, произошла авария с участием легковушки.

Подробностей пока нет.

Пробка растет, трамваи стоят.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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