ДТП: авария на рельсах перекрыла движение (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Московском проспекте - ДТП.
В районе Велозаводского моста, произошла авария с участием легковушки.
Подробностей пока нет.
Пробка растет, трамваи стоят.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: