Полиция выясняет обстоятельства травмирования велосипедиста на Рогани (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Роганской поступило в полицию 12 августа в 16:20.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Роганской поступило в полицию 12 августа в 16:20.
Предварительно установлено, что велосипедист пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, двигаясь на велосипеде.
Мужчина выехал из-за стоящего в правой полосе движения автомобиля и столкнулся с транспортным средством «ВАЗ-21099» под управлением 34-летнего водителя.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Проводится проверка.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: