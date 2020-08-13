13.08.2020 11:44

Полиция выясняет обстоятельства травмирования велосипедиста на Рогани (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Роганской поступило в полицию 12 августа в 16:20.



Полиция выясняет обстоятельства травмирования велосипедиста на Рогани (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)



Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Роганской поступило в полицию 12 августа в 16:20.

Предварительно установлено, что велосипедист пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, двигаясь на велосипеде.

Мужчина выехал из-за стоящего в правой полосе движения автомобиля и столкнулся с транспортным средством «ВАЗ-21099» под управлением 34-летнего водителя.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Проводится проверка.