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13.08.2020  11:44   

Полиция выясняет обстоятельства травмирования велосипедиста на Рогани (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Роганской поступило в полицию 12 августа в 16:20.


Полиция выясняет обстоятельства травмирования велосипедиста на Рогани (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Роганской поступило в полицию 12 августа в 16:20.

Предварительно установлено, что велосипедист пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, двигаясь на велосипеде. 

Мужчина выехал из-за стоящего в правой полосе движения автомобиля и столкнулся с транспортным средством «ВАЗ-21099» под управлением 34-летнего водителя.

 Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Проводится проверка. 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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