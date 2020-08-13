Ночью на салтовских Тракторах подожгли кафе (ФОТО)

Два отделения спасателей оперативно потушили огонь, который успел повредить только лавку и навес.
13 августа в 2:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кафе по адресу: г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 92-В.
К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем был охвачен забор, навес из полиэтилена и частично лавка на летней площадке кафе на площади около 3 кв.м.
В 2:41 пожарные локализовали возгорание, в 3:01 полностью его ликвидировали.
По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня извне. Жертв и пострадавших нет.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажность:
давление:
ветер: