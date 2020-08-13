13.08.2020 10:40

Ночью на салтовских Тракторах подожгли кафе (ФОТО)

Два отделения спасателей оперативно потушили огонь, который успел повредить только лавку и навес.



://kh.dsns.gov.ua

13 августа в 2:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кафе по адресу: г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 92-В.

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем был охвачен забор, навес из полиэтилена и частично лавка на летней площадке кафе на площади около 3 кв.м.

В 2:41 пожарные локализовали возгорание, в 3:01 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня извне. Жертв и пострадавших нет.