Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах полицейские схватили «кладозакладчиков» с товаром (ФОТО)
13.08.2020  10:20   

На Новых Домах полицейские схватили «кладозакладчиков» с товаром (ФОТО)

Во время осмотра патрульными у мужчины изъято 70 свертков с наркотическим веществом.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 12 августа около 12:10 в полицию поступила информация о том, что по улице Рыбалко подозрительная личность что-то прячет в земле.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 45-летнего мужчину с пакетом, в котором находились 70 свертков с белым веществом, внешне похожей на наркотическое. Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следственным Немышлянская отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана, клады
 
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