Главная Новости Криминал и происшествия Граната на Северной Салтовке: копы рассказали, что было в подозрительной коробке (ФОТО)
12.08.2020  13:31   

Граната на Северной Салтовке: копы рассказали, что было в подозрительной коробке (ФОТО)

Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение об обнаружении подозрительной коробки по улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.

По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Взрывотехники проверили содержание подозрительной коробки и изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.

Изъятый ​​боеприпас будет уничтожен за пределами города.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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