12.08.2020 13:31

Граната на Северной Салтовке: копы рассказали, что было в подозрительной коробке (ФОТО)

Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение об обнаружении подозрительной коробки по улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.



По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Взрывотехники проверили содержание подозрительной коробки и изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.



Изъятый ​​боеприпас будет уничтожен за пределами города.



Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Проверка продолжается.