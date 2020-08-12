Граната на Северной Салтовке: копы рассказали, что было в подозрительной коробке (ФОТО)

Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.
Сообщение об обнаружении подозрительной коробки по улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.
По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Взрывотехники проверили содержание подозрительной коробки и изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.
Изъятый боеприпас будет уничтожен за пределами города.
Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Проверка продолжается.
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