В Харькове – ДТП с пешеходом (ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
Авпария произошла утром 12 августа на улице Киргизской.
«Сбили мужчину на Киргизской, 19 на пешеходном переходе. Скорая и копы на месте», – написал паблик ХС|Харьков.
Официальная информация уточняется.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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