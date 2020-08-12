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12.08.2020  09:38   

В Харькове – ДТП с пешеходом (ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.


// Facebook

Авпария произошла утром 12 августа на улице Киргизской.

«Сбили мужчину на Киргизской, 19 на пешеходном переходе. Скорая и копы на месте», – написал паблик ХС|Харьков.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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