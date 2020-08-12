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12.08.2020  09:22   

Экс-боевик Оплота служил в Харьковском погранотряде (ФОТО)

На Харьковщине пограничники совместно с СБУ разоблачили бывшего участника террористической организации «Оплот».


ГСПУ

Военнослужащего пограничного ведомства, в прошлом участвовавшего в НЗФ, уличили в Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками УСБ Украины в Харьковской области.

Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 года находился в составе незаконного вооруженного формирования. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона «Оплот», который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  сбу, оплот, пограничники, харьков
 
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