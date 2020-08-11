В Сокольниках задержали двух закладчиков (ФОТО)

Парочка наркораспространителей решила «удобрить» закладкой клумбу.
Патрульные обнаружили граждан, вероятно, причастных к распространению наркотиков
Сегодня во время патрулирования Шевченковского района Харькова, на улице Фронтовой патрульные заметили мужчину и женщину, которые копали возле клумбы.
Во время общения граждане заметно нервничали. Впоследствии женщина отбежала в сторону и пыталась выбросить полиэтиленовый пакет, который находился у нее под одеждой.
Парочка объяснила, что в пакете находится 15 свертков с наркотическими веществами.
Также граждане сообщили, что эти свертки они накануне приобрели с целью распространения через «закладки».
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Причастность граждан к правонарушениям установят следователи.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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