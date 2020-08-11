11.08.2020 14:01

В Сокольниках задержали двух закладчиков (ФОТО)

Парочка наркораспространителей решила «удобрить» закладкой клумбу.



// Патрульная полиция

Патрульные обнаружили граждан, вероятно, причастных к распространению наркотиков



Сегодня во время патрулирования Шевченковского района Харькова, на улице Фронтовой патрульные заметили мужчину и женщину, которые копали возле клумбы.



Во время общения граждане заметно нервничали. Впоследствии женщина отбежала в сторону и пыталась выбросить полиэтиленовый пакет, который находился у нее под одеждой.

Парочка объяснила, что в пакете находится 15 свертков с наркотическими веществами.



Также граждане сообщили, что эти свертки они накануне приобрели с целью распространения через «закладки».



На место была вызвана следственно-оперативная группа. Причастность граждан к правонарушениям установят следователи.