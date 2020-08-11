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11.08.2020  14:01   

В Сокольниках задержали двух закладчиков (ФОТО)

Парочка наркораспространителей решила «удобрить» закладкой клумбу.


// Патрульная полиция

Патрульные обнаружили граждан, вероятно, причастных к распространению наркотиков

Сегодня во время патрулирования Шевченковского района Харькова, на улице Фронтовой патрульные заметили мужчину и женщину, которые копали возле клумбы.

Во время общения граждане заметно нервничали. Впоследствии женщина отбежала в сторону и пыталась выбросить полиэтиленовый пакет, который находился у нее под одеждой.

Парочка объяснила, что в пакете находится 15 свертков с наркотическими веществами.

Также граждане сообщили, что эти свертки они накануне приобрели с целью распространения через «закладки».

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Причастность граждан к правонарушениям установят следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, закладка
 
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