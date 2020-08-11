Спасатели оперативно тпотушили тлевший сухостой, не дав пожару добраться до жилих домов

Огонь угрожал перекинуться с пастбищ на домохозяйства в пригороде балаклеи.
За минувшие сутки до 10 августа во Харьковской области произошло 19 пожаров, связанных с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила более 3,5 га.
В 15:55 спасатели 42-й Государственной пожарно-спасательной части были вызваны на тушение сухой травы вблизи г.. Балаклея. На месте происшествия они установили, что сухостой горит на площади 300 кв.м.
В 16:45 пожарные ликвидировали огонь, не дав ему добраться человеческих жилищ.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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