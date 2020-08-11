11.08.2020 09:41

Рыбнадзор подсчитал убытки от браконьеров

За неделю нарушители нанесли рыбному хозяйству ущерб более 8 тысяч гривен.



//khr.darg.gov.ua

В период с 3 по 9 августа государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 27 правонарушений. Так, составлено 13 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), восемь - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) и два - за продажу запрещенных орудий лова (ч. 1 ст. 85 -1 КУоАП).



«В целом, в течение данного периода у нарушителей изъято 20,3 кг водных биоресурсов, 23 ед. запрещенных орудий лова и шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составили 8415 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 1360 грн», - подытожила заместитель начальника рыбоохранного патруля Ирина Шевчук.



Например, 4 августа на Краснооскольском водохранилище возле с. Бахтин Боровского района рейдовой группой был задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным орудием лова – лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 2,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1870 грн.



Около девяти часов вечера 5 августа на Краснооскольском водохранилище у села Кругляковка Купянского района хадерэжали нарушителя с лесковой септкой, который поймал 5,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2329 грн.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.