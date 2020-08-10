10.08.2020 13:19

ДТП: жесткая встреча легковушек на Южной Салтовке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 10.08.2020 около 11:00 паирульные получили сообщение о ДТП на улице Ивана Камышева, 42.

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и Hyundai.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Volkswagen.

Обстоятельства устанавливала СОГ.