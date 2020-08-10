ДТП: жесткая встреча легковушек на Южной Салтовке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 10.08.2020 около 11:00 паирульные получили сообщение о ДТП на улице Ивана Камышева, 42.
Обстоятельства устанавливала СОГ.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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