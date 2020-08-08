08.08.2020 11:41

Под Харьковом от автомобиля загорелось частное хозяйство (ФОТО)

В Красноградском районе спасатели ликвидировали пожар на частном дворе.



// ГСЧС

7 августа в 11:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Липянка.



На момент прибытия пожарных во дворе горел легковой автомобиль «Opel Vectra» 1990 года выпуска. Он горел по всей площади в 6 кв.м. Пламя от него перекинулось на фронтон и крышу деревянной летней кухни и распространилось на площадь 12 кв.м.



Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось остановить дальнейшее распространение огня и спасти кухню от полного уничтожения.



В 12:20 состоялась локализация пожара, в 12:55 - полное ликвидация.

В результате попыток как-то помочь ситуации 55-летний хозяин машины и дома получил легкие ожоги верхних конечностей.



По предварительным причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в автомобиле.