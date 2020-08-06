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06.08.2020  15:51   

Из поезда высадили троих харьковских дебоширов (ВИДЕО)

В поезде Харьков-Ужгород мужчины распивали алкоголь и угрожали проводникам - руководство Укразилизныци обсуждает вопрос привлечения работников полиции к сопровождению поездов.


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Полицейские высадили трех пассажиров ночного поезда №17 Харьков-Ужгород. Они нарушали общественный порядок, распивали алкоголь и угрожали руководителю поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Как отметили правоохранители, пассажиры не реагировали на замечания и просьбы начальника поезда, а впоследствии стали угрожать ему физической расправой.

"Поэтому вызвали полицию, и одного из наиболее агрессивных нарушителей сняли с поезда в Полтаве. Однако его товарищи продолжили нарушать общественный порядок. Поэтому уже одна из пассажирок вызвала полицию - и еще двух нарушителей сняли с поезда в Лубнах", - сообщили в полиции.

На трех нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Полтавской области
 Тэги:  дебош, поезд, харьков, алкоголь, полиция
 
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