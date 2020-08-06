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06.08.2020  13:41   

ДТП в центре: легковушки не поделили перекресток (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на перекрестке в центре - ДТП.

На пересечении улицы Клочковской с Бурсацким спуском столкнулись легковушки.

Подробностей об аварии и пострадавших пока нет. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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