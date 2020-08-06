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06.08.2020  13:31   

Полиция разыскала пропавшего в Харькове парня за гаражами

Беглеца нашли на улице Туркестанской возле гаражей сотрудники Немышлянского отдела полиции вместе с работниками патрульной полиции.


// Facebook

5 августа в полицию поступило сообщение от матери 13-летнего парня о том, что ее сын ушел из дома и не вернулся.

На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции.

Беглеца нашли на улице Туркестанской у гаражей. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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