Беглеца нашли на улице Туркестанской возле гаражей сотрудники Немышлянского отдела полиции вместе с работниками патрульной полиции.
5 августа в полицию поступило сообщение от матери 13-летнего парня о том, что ее сын ушел из дома и не вернулся.
На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции.
Беглеца нашли на улице Туркестанской у гаражей. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло.
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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