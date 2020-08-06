06.08.2020 11:44

Темнокожий дорожный рабочий из Камеруна, управляя Toyota Land Cruiser Prado, устроил серьезное ДТП на харьковском перекрестке

В Харькове осудили гражданина Камеруна, который пренебрег красным сигналом светофора и на внедорожнике выехал на перекресток, где устроил аварию.



://facebook.com

Водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на красный сигнал светофора, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова .

По данным суда, обвиняемый - гражданин Республики Камерун, работает дорожным рабочим на коммунальном предприятии "Дорремстрой".

Установлено, что около 19:00 25 сентября 2019 человек, управляя технически исправным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, ехал по улице Академика Белецкого со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Тюринськои. В районе дома №13 / 2 водитель нарушил правила дорожного движения, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, ехавший на зеленый свет.

В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo получил телесные повреждения средней степени тяжести.

На суде обвиняемый вину признал и заявил, что работает на коммунальном предприятии, имеет беременную жену и сына 2015 рождения, а также приглашен на обучение в ХНУ им. Каразина.

Суд признал водителя Toyota виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на один год. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Также он должен компенсировать пострадавшему 50 тыс. Грн в качестве моральной компенсации.