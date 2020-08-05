05.08.2020 19:31

ДТП, в котором погиб несовершеннолетний: водителя будут судить (ФОТО, Обновлено)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по факту нарушения правил эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.



// hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 апреля 2020 года около 20:20 на автодороге Харьков-Волчанск 34-летний харьковчанин, управляя автомобилем ВАЗ-21111 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии несовершеннолетний пассажир автомобиля – 17-летний житель Волчанского района, погиб на месте.

В аварии также пострадали еще два пассажира: 20-летний мужчина и 19-летняя девушка.

С телесными повреждениями разной степени тяжести они были доставлены в больницу.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства находился за рулем в нетрезвом состоянии, к тому же он не имел водительского удостоверения.

Харьковские следователи закончили досудебное расследование.

30 июля 2020 года мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

31 июля подозреваемому вручен обвинительный акт, котором направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.