Главная Новости Криминал и происшествия ДТП, в котором погиб несовершеннолетний: водителя будут судить (ФОТО, Обновлено)
05.08.2020  19:31   

ДТП, в котором погиб несовершеннолетний: водителя будут судить (ФОТО, Обновлено)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по факту нарушения правил эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.


// hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 апреля 2020 года около 20:20 на автодороге Харьков-Волчанск 34-летний харьковчанин, управляя автомобилем ВАЗ-21111 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
 
В результате аварии несовершеннолетний пассажир автомобиля – 17-летний житель Волчанского района, погиб на месте.
 
В аварии также пострадали еще два пассажира: 20-летний мужчина и 19-летняя девушка.
 
С телесными повреждениями разной степени тяжести они были доставлены в больницу.
 
В ходе досудебного расследования выяснилось, что водитель транспортного средства находился за рулем в нетрезвом состоянии, к тому же он не имел водительского удостоверения.
 
Харьковские следователи закончили досудебное расследование.
 
30 июля 2020 года мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
31 июля подозреваемому вручен обвинительный акт, котором направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  прокуратура, суд, дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Криминал и происшествия Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях и растраты в тюрьмах Харьковской области 30.07 Криминал и происшествия На Салтовке подпольно отшивали мировые бренды: изъято товаров более чем на 2 млн грн (ФОТО) 28.07 Криминал и происшествия Непрозрачный тендер на реставрацию дома культуры под Харьковом оспаривает прокуратура
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 