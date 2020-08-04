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04.08.2020  12:49   

ДТП: поцелуй столба на перекрестке (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Салтовке - авария.

Здесь, на перекрёстке улиц Академика Павлова и Ивана Камышева водитель на легковушке не вписался и влетел в столб.

По предварительной информации - трезв.

Подрбной информации пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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