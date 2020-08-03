Тройное ДТП: фура вылетела с трассы (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал на трассе Харьков - Киев в районе Широкого - ДТП.
Здесь жестко встретились две легковушки и грузовик.
Фура вылетел в кювет.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Выходные прошли – и небо снова ясное, а столбик термометра ползет вверх.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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