Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП: фура вылетела с трассы (ВИДЕО)
03.08.2020  16:11   

Тройное ДТП: фура вылетела с трассы (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал на трассе Харьков - Киев в районе Широкого - ДТП.

Здесь жестко встретились две легковушки и грузовик.

Фура вылетел в кювет. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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