03.08.2020 11:37

В Валках тушили сарай (ФОТО)

На пожаре работали 2 оперативных отделения спасателей на автоцистернах.



// ГСЧС

2 августа в 17:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице ул. Иванской, 16 города Валки.



По прибытию к месту вызова дежурного караула 59-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено часть хозяйственной постройки. Площадь горения составляла 60 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на всю площадь сарая и на жилой дом. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать уже в 17:52.

Жилой дом был спасен. Однако из-за большой горюче загрузки внутри здания работы по окончательной ликвидации огня продолжались до 20:17.



