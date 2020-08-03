В Валках тушили сарай (ФОТО)

На пожаре работали 2 оперативных отделения спасателей на автоцистернах.
2 августа в 17:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице ул. Иванской, 16 города Валки.
По прибытию к месту вызова дежурного караула 59-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено часть хозяйственной постройки. Площадь горения составляла 60 кв.м.
Существовала угроза распространения огня на всю площадь сарая и на жилой дом. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать уже в 17:52.
Жилой дом был спасен. Однако из-за большой горюче загрузки внутри здания работы по окончательной ликвидации огня продолжались до 20:17.
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