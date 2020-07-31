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31.07.2020  18:56   

Афера при строительстве моста: делец предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении директора, злоупотребившего своим служебным положением и присвоившего 700 тысяч направлен в суд.


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Как сообщил и.  о.  руководителя местной прокуратуры Андрей Литвиненко, досудебным расследованием установлено, что в 2016 году руководитель ООО заключил договор с одним из поселковых советов Харьковского района Харьковской области на выполнение работ по реконструкции моста через реку Уды в Харьковском районе области. 
 
Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств государственного бюджета.
 
Экспертным путем подтверждено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ завышена на сумму почти 700 тыс.  грн.
 
Также указанным руководителем ООО внесены недостоверные сведения в акты приемки выполненных ремонтных работ с завышенными объемами фактически выполненных работ.
 
Обвиняемому грозит наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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