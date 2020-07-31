31.07.2020 18:31

Накопил миллионный долг: арендатору придется вернуть землю

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении земельного участка стоимостью свыше 13 млн грн в собственность государства.



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Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворен иск местной прокуратуры в интересах государства к частному предприятию о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в сумме свыше 1 миллион гривен, расторжении договора и обязательстве возвратить Чугуевскому городскому совету Харьковской области земельный участок стоимостью более 13 миллионов гривен.

По информации заместителя руководителя Чугуевской местной прокуратуры Евгения Довжича, между Чугуевскти горсоветом и частным предприятием заключен договор на землю площадью 15,3 га сроком на 25 лет для размещения объекта стационарной рекреации, для размещения и обслуживания кемпингов, домов отдыха.

Согласно условиям договора, арендная плата вносится арендатором в денежной форме в размере 1 процента нормативной денежной оценки земельного участка.

Согласно расчету задолженности по арендной плате за пользование земельным участком, установлено, что арендная плата вносится арендатором несвоевременно и не в полном объеме с 2017 года.

Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу после истечение срока на апелляционное обжалование.