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31.07.2020  13:51   

ДТП: жесткая встреча легковушек перегородила дорогу (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на перекрестек двух городских магистралей - ДТП.

Жестко поцеловались два легковых автомобиля на Гагарина/Ландау.

Возникла пробка от Коммунального рынка. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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