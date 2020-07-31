ДТП: жесткая встреча легковушек перегородила дорогу (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на перекрестек двух городских магистралей - ДТП.
Жестко поцеловались два легковых автомобиля на Гагарина/Ландау.
Возникла пробка от Коммунального рынка.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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